Bodrum’da ’Altın Eller Festivali’ başladı

Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Gıda Mühendisi Hadiye Nalbant Tepeoğlu’nun koordinatörlüğünde ’Bodrum Altın Eller Festivali’ gerçekleştiriliyor.

Bodrum Altın Eller Festivali kapsamında gerçekleşen ’Yerelde Sürdürülebilirlik ve Yaşam konulu’ ilk online buluşmada alanında uzman kişiler katılımcılarla buluştu. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Elektrik Elektronik Mühendisi Ufuk Eryılmaz ile Çevre Mühendisi Numan Yılmaz’ın da konuşmacı olarak yer aldığı buluşma, Bodrum Altın Eller Festivali internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Online festival buluşmasının ilk bölümünde ‘İklim Krizi ve Alınabilecek Önlemler’ ele alınırken, ikinci bölümde gıda, beslenme ve sağlık, sürdürülebilirlik uygulamaları konularında sunumlar ve bilgi paylaşımları gerçekleştirildi. Festival koordinatörü Hadiye Nalbant Tepeoğlu yaptığı açılış konuşmasında, 2021 yazında Bodrum’a yeni taşındığı zamanlarda bizzat şahitlik ettiği ve dünyanın dört bir yanında da takip edilen yangınlarla birlikte hep sorguladığı iklim krizi ve beraberinde gelecek gıda krizi için artık bir şeyler yapmak gerektiğini düşündüğünü ifade ederek online buluşmanın içeriği ile ilgili bilgiler verdi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri personeli Ufuk Eryılmaz, ekolojik ayak izi ve doğal kaynakların verimli kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulunurken, Çevre Mühendisi Numan Yılmaz ise belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar, atık yönetimi ve evde kompost olarak adlandırılan bitkisel ve hayvansal atıkların nemli-oksijenli ortamda bozunarak dönüştüğü organik gübre yapımı ile ilgili pratik bilgiler verdi.