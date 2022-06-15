Bodrum’da afetlere karşı hazırlık

Bodrum Belediyesi Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AMADER) arasında imzalanan iş birliği ve koordinasyon protokolü çerçevesinde çalışmalar ve eğitimler devam ediyor.

Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği Bodrum Temsilciliği tarafından organize edilen ve iki gün süren eğitimin ilk gününde Herodot Kültür Merkezi’nde teorik eğitim düzenlendi. Uygulamalı eğitimin verildiği ikinci gün ise deprem sonrası arama kurtarma eğitimi verildi. Muğla AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimlere MAG-AMADER’in yanı sıra Ayyıldız Dünya Arama Kurtarma Medikal Sağlık Derneği (AYSAK) ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) üyeleri de katıldı.

MAG-AMADER Bodrum Temsilcisi Agah Oktay Ateş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bodrum’da afetlere önceden hazırlıklı olabilmek için Mahalle Afet Gönüllüleri Projesini hayata geçirdik. Bodrum Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle imzaladığımız protokolle birlikte Bodrum içerisinde 56 mahallemizde Bodrum afet gönüllülerini oluşturarak herhangi bir afet sırasında ilk müdahaleyi gerçekleştirecek ekiplerin bugün son eğitimindeyiz. Mahalle Afet Gönüllüleri Ekiplerinin diğer STK ekipleri ile birlikte ortak çalışabilme kabiliyetlerini yükseltmek ve ekip olarak birlikte hareket edebilmek, aynı zamanda saha becerilerini geliştirmek için böyle bir tatbikat düzenledik. Bugünkü eğitimimizi AFAD ile organize ettik ve diğer sivil toplum kuruluşlarını da bu eğitimin içerisine dahil ettik. 28 gönüllümüz sahada eğitim aldılar. AYSAK arama kurtarma ekibinden 6 kişi ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti TRAC’dan da 3 kişiyle eğitim şu an devam ediyor. Bundan sonraki süreç içerisinde gönüllü arkadaşlarımıza sahada operasyonel olarak yangın eğitimi vereceğiz. Yetiştirdiğimiz bu gönüllülerimiz Bodrum içerisinde acil ve afet durumlarında profesyonel bir şekilde sahada görev alacaklar.”

Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Teknisyeni Mehmet Demir ise “Buradaki eğitimlerimizde enkaza giriş süreci içerisinde nasıl hareket edileceği, güvenliğin nasıl alınacağı, enkaz üzerinde nasıl çalışılacağı ve enkaz altında kalmış olan yaralı veya vefat etmiş vatandaşlarımıza nasıl ulaşılacağı hakkında eğitim veriyoruz. Gönüllülük esasına dayanan çok güzel bir çalışma oluyor” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarında gönüllülerin desteğinin önemine dikkat çekerek, “Eğitimlerini tamamlayan Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibinin her mahallemizde gönüllülerle oluşturacağı yeni ekipler, bizim için çok önemli. Biz de belediye olarak yangın ve deprem riski olan bölgemizde eğitimlerini tamamlamış, bilinçli çalışmalar yürüten arama kurtarma ekiplerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bodrum Belediyesi ile koordineli şekilde yürütülen eğitim ve tatbikat çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği bilgisi verildi.