Bodrum’da 85 sürücüye reflektörlü yelek dağıtıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince 85 motosiklet sürücüsüne reflektörlü yelek dağıtıldı. Ekiplerin, daha önceki faaliyetlerle birlikte toplamda 500 yelek dağıttığı bildirildi.

Bodrum İlçe Jandarma ekiplerinin ’Trafikte Görünür Ol Hayatta Kal’ sloganı çerçevesinde motosiklet kazalarının önlenmesi için çalışmaları sürüyor. Gündoğan Mahallesi Atatürk Caddesi Jandarma Asayiş Noktası önünde Bodrum Jandarma Trafik Tim Komutanlıkları ve Bodrum Jandarma Motorize Trafik Timi’nin katılımıyla 85 motosiklet sürücüsüne 85 adet reflektörlü yelek dağıtıldı. Ekipler ayrıca sürücülere; motosiklet kullanımı esnasında kask, koruma başlığı ve gözlüğü kullanımı, kış şartlarında motosiklet kullanımı esasları ile akşam saatlerinde sürücü ve yolcularının reflektif yelek giyme zorunluluğu hususlarını uygulamalı olarak anlattı.

Jandarma ekiplerinin, daha önceki faaliyetlerle birlikte toplamda 500’e yakın yelek dağıttıkları bildirildi. Jandarma ekiplerinin ’Görünür Ol Hayatta Kal’ sloganı çerçevesinde bu tür faaliyetlerin önümüzdeki günlerde Bodrum’un farklı bölgelerinde devam edeceği bildirildi.