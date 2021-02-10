Bodrum’da 750 hektar Turunçgil alanı 450 hektara düştü

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün katkıları ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün destekleriyle Bodrum’lu üreticilere teorik ve pratik “Turunçgil yetiştiriciliği ve budama eğitimi” verildi.

Eğitim programında konuşan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, “Muğla’ya bakıldığında sektörel olarak tarım bir numaradır. Biz de bir turizm kenti olurken, tarımı da asla ihmal etmiyoruz. Mandalina coğrafi işareti almış, bu memleketin insanlarının geçimine katkıda bulunmuş gerçekten önemli bir ürün. Mandalinanın olmadığı Bodrum bizim özlediğimiz Bodrum asla olamaz. Onun için rantın çok yüksek olduğu ülkemizde mandalina bahçelerini korumamız gerekiyor. Bu anlamda bu eğitim önemi daha da anlaşılıyor” dedi.

750 hektar Turinçgil alanı 450 hektara düştü

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, yarı Milas, yarı Bodrumlu birisi olarak Bodrum mandalinasının aromasını, lezzetini bilen birisi olduğunu belirterek, “Turunçgil alanlarının tapu kayıtlarından yapılan incelemede eskiden yaklaşık 750 hektar iken günümüzde 450 hektarlara düştüğü görülüyor. Yok olan her mandalina bahçesi, hem Tarım Orman İl Müdürü olarak, vatandaş Barış Saylak olarak beni son derece üzüyor. Nasıl yöresel tatları koruyabiliriz, nasıl üreticilerimiz bahçelerinden gelir elde edebilirler de bahçelerine sahip çıkarla diye geldiğimiz günden bu yana bir arayış ve çaba içerisindeyiz. Bodrum kendi değerlerine sahip çıkmalı. Bahçelerin bakımı yaşlı kesim tarafından gerçekleştirilmekte ve atadan görme usullerle devam ettirilmektedir. Yeni nesil bahçe bakımını bilmemektedir. Eğitimimizin amacı bahçe bakım ve budama konusunda profesyonel olarak çalışanlara ve Müdürlüğümüzde görev yapan teknik elemanlarımıza akademik bilgiler eşliğinde uygulama pratiği kazandırmaktır” dedi.

“Bodrum’da Agro turizmi hayata geçirebiliriz”

Bodrum’un gerek Yarımada olarak gerekse Karaova Bölgesi olarak tarım potansiyelinin olduğunu vurgulayan Saylak; “Agro turizmi Bodrum’da hayata geçirebiliriz. Turistler gelsin Bodrum Mandalinası bahçesinden mandalina hasat etsin, Milas Çomakdağ’da zeytin hasat etsin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Dr. Ertuğrul Turgutoğlu ile Ziraat Yüksek Mühendisi Murat Şimşek tarafından Turunçgil Yetiştiriciliği konusunda sunum yapılarak üreticilerimizin konu ile ilgili soruları yanıtlandı.

Daha sonra Bitez’de Ali İhsan Tarsus’a ait mandalina bahçesinde konu uzmanı hocalar tarafından uygulamalı budama eğitimi verildi.