Son Dakika
Bodrum’da 7 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE BİNDİKLERİ LASTİK BOTUN MOTORU DENİZE DÜŞEN GÖÇMENLERİ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI.
MUĞLA 01.04.2023, 12:10
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bindikleri lastik botun motoru denize düşen düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum’dan yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bindiği lastik botun motoru, bilinmeyen bir sebeple denize düştü. Lastik bot sürüklenmeye başlayınca düzensiz göçmenler yardım istedi. Yardım talebinin ardından Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri düzensiz göçmenlerin bulunduğu bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından lastik bot içerisindeki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.