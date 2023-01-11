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Bodrum’da 65 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 3 olayda 65 düzensiz göçmen kurtarıldı.
MUĞLA 11.01.2023, 11:37
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 3 olayda 65 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlar 1 lastik bot ve 2 can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yerlere hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot ve can salları içerisindeki göçmenler, ekiplerce Sahil Güvenlik botlarına alınarak kurtarıldı. Karaya çıkarılan toplam 65 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.