Bodrum’da 6 ayda 6 milyon yolcu taşındı

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Bodrum’da yaz sezonunda birçok yerli ve yabancı turist ağırlandı.

Ulaşım hatları yolcu yoğunluğuna göre belirleniyor

Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada aksaklık yaşanmaması için tüm hatlarda yolcu verilerini belirleyerek hangi bölgelerde, hangi saatler arasında yolcu yoğunluğu olduğunu sayısal olarak belirleyerek bu bölgelerde otobüs ve saat düzenlemeleri yapıyor.

Özellikle Bodrum’da yaz sezonunda artan yolcu kapasitesi içinde gerekli düzenlemeler yapılarak vatandaşlara hizmet veriliyor. Bu çerçevede Bodrum ilçesinde 368 toplu taşıma aracı ile son 6 ay içerisinde 6 milyon 238 bin 912 yolcu taşınırken, Bodrum her noktasına ulaşım hizmeti sağlanıyor.

MUTTAŞ 407 bin yolcu taşıdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MUTTAŞ 32 araçla Dalaman ve Milas/Bodrum Havalimanlarından yolcu taşımaya devam ediyor. Son 6 ay içerisinde Bodrum-Milas/Bodrum Havalimanı, Milas/Bodrum Havalimanı-Menteşe, Fethiye-Dalaman Havalimanı ve Marmaris- Dalaman Havalimanı güzergâhlarında toplam 407 bin 374 yolcu taşımacılığı gerçekleştirdi.