Bodrum’da 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turu heyecanı

Bu yıl 56.’ncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 7. ve 8. etaplarına ev sahipliği yapacak olan Bodrum’da hazırlıklar tamam.

Muğla Valiliği iş birliğinde başlatılan hazırlıklar kapsamında Bodrum Belediyesi’nde bir çalışma komisyonu oluşturuldu. Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın yakından takip ettiği çalışmalarda, bisiklet turu güzergahında yapılması gereken çalışmalar detaylı olarak plandı.

Belediye Başkan Yardımcı Emel Çakaloğlu, Temizlik İşleri, Zabıta, Park ve Bahçeler, Kültür ve Sosyal İşler ile Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüklerinden oluşan çalışma komisyonu, Bodrum’un farklı noktalarında Bisiklet Turunu, billboard ve raketler ile duyurdu. Bodrum Kalesi önünde, STS Okul Gemisinin de içine bulunan 15 tekne, deniz üzerinde görüntü verecek. Ayrıca Myndos Kapısı yanına “One of the seven wonders of the ancient World” Dünyanın Yedi Harikasından biri yazılı 6x6 metre ölçülerinde Mausoleum brandası açılarak Bodrum’un değerlerini gösteren görsel şölen yaratılacak.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun önemli etapları arasına giren Bodrum’da ilçe genelinde, önemli kavşaklar ve meydanlar bisiklet figürleriyle süslendi. Çöp konteynırları yenilenerek standart hale getirildi. Ana güzergahlar bisikletçilerin kullanımına hazır hale getirildi. Kentte finiş ve start için Bodrum Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Bisiklet Turu heyecanı için yine, Yokuşbaşı’nda yeşil alan peyzaj düzenleme çalışması gerçekleştirildi. Kavşaklarda temizlik ve bitki dikimi, orta refüj temizlik ve budama ile peyzaj düzenlemeleri yapıldı.

6 yıldır rota dışında kalan Bodrum’da heyecanlı bekleyişin tüm ilçeyi sardığını ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Aras, "7. etap olan Marmaris-Turgutreis ile 8. etap olan Bodrum-Kuşadası Bisiklet Koşusu için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ekiplerimiz, Güvercinlik girişinden Turgutreis’e kadar olan bisiklet geçiş güzergahında, çevre düzenlemeleri ve gerekli tedbirleri tamamladılar.

Bodrum’un sakin bir kent, sağlıklı bir kent olabilmesi için bisiklet kullanımının yaygınlaşması gerektiğini düşünüyoruz ve bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Yarımadamızın farklı bölgelerinde yeni bisiklet yolları yaptık ve daha fazlasını yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Başkan Aras, Eurosport ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanan 56. Türkiye Bisiklet Turu’nun bölgemizin tanıtımı açısından da önemli olduğunu sözlerine ekledi. Türkiye Bisiklet Turu 7. etabının finiş noktası olan Turgutreis’te bisikletçileri, Karya Çiçekleri Folklor Ekibinin gösterisi karşılayacak. 7. Etap düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

18 Nisan Pazar günü sabah saatlerinde ise 8. etabın startı Bodrum Belediye Meydanından verilecek.