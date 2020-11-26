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Bodrum’da 50 haneye kesintisiz içme suyu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri içme suyu sorunu yaşayan bölgelerin sorunlarını ortadan kaldırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bodrum ilçesi Geriş Mahallesinde içme suyu şebeke hattı bulunmayan ve hatların yetersiz kaldığı bölgede çalışma gerçekleştirdi.

MUĞLA 26.11.2020, 18:59
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Bodrum’da 50 haneye kesintisiz içme suyu
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri içme suyu sorunu yaşayan bölgelerin sorunlarını ortadan kaldırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bodrum ilçesi Geriş Mahallesinde içme suyu şebeke hattı bulunmayan ve hatların yetersiz kaldığı bölgede çalışma gerçekleştirdi.

1500 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı ve 1100 metre uzunluğunda yeni terfi hattı imalatı tamamlandı

Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda sisteme ilave su temini sağlaması amacı ile 1100 metre uzunluğunda yeni terfi hattı imalatı yapılarak aynı zamanda 1500 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı imalatı tamamlandı. Şebeke hattı çapının yetersiz olduğu bölgede ve hiç şebeke hattımızın bulunmadığı noktalarda ilave su kaynağıyla beraber 50 hane kesintisiz içme suyuna kavuşturulmuştur. Ekiplerimizce hatlarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçmek için basınç kırıcı vanalarla hat modellemesi yapılmış, ayrıca hat üzerinde oluşabilecek kayıp kaçakların engellenmesi amacı ile su sayaçları sayaç yeri ve branşman tesisleri düzenlenme esasları yönetmeliğine uygun olarak çıkarılmıştır.
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