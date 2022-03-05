banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Boğaziçi Üniversitesi'nden Kamuoyu Açıklaması!
Boğaziçi Üniversitesi'nden Kamuoyu Açıklaması!
Rusya geçici ateşkes ilan etti!
Rusya geçici ateşkes ilan etti!
Kripto şehir kuruluyor
Kripto şehir kuruluyor
Rusya, Türkiye'den sebze ithalatını artıracak!
Rusya, Türkiye'den sebze ithalatını artıracak!

Bodrum’da ’4. Acı Ot Festivali’ için geri sayım başladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan ’Bodrum Acı Ot Festivali’nin basın toplantısı yapıldı.

MUĞLA 05.03.2022, 16:11
Bodrum’da ’4. Acı Ot Festivali’ için geri sayım başladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan ’Bodrum Acı Ot Festivali’nin basın toplantısı yapıldı.

Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle 12-13 Mart 2022 tarihlerinde Ortakent Yahşi’de düzenlenecek olan Bodrum Acı Ot Festivali’nin basın toplantısına Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Öncel Erkal, Organizasyon Şefi Zekeriya Yıldırım, Foodrum Culinary Park Mutfak Şefi Dilek Köse, Karya Çiçekleri Temsilcisi Çiğdem Özcan ile Sahrap Soysal Program Yapımcısı Özlem Çelik ve basın mensupları katıldı.

Birbirinden farklı lezzetlerin ve etkinliklerin gerçekleştirileceği Bodrum Acı Ot Festivali, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, OYDER ve Bodrum Ticaret Odası ile Esnaf Sanatkarlar Odası iş birliğiyle ve desteğiyle gerçekleşecek. Festival öncesi Bodrum Belediyesi İmar Müdürlüğü toplantı salonunda acı ot, körek mantarı ile Bodrum yöresine ait çeşitli otların ve Bodrum’un yerel ürünlerin de sunumu eşliğinde bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılışını yapan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, “Tarihinin 8 bin yıl öncesine dayandığını bildiğimiz ege mutfağının sayısız alternatiflerle dolu olduğunu söylemek yanlış olmaz. Böylesi bir tarihe dayanan zenginliklerimizi tanıtmak, gastronomi turizmini canlandırmak, alternatif turizm kaynaklarını çoğaltmak adına Acı Ot Festivalimiz önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde insanların farklı kültürlere olan merakı ve ilgisi, sağlıklı yaşam hakkında giderek bilinçlenmesi, doğal gıdalara eğilim göstermesi ve gastronomik deneyimler yaşama istekleri gibi sebeple yöresel mutfaklara sahip olan talebin giderek artmasına sebep olmakta. Zengin mutfak kültürüne sahip olan ege mutfağının başkenti Bodrum’da farklı kültürlerden tat bulabilirsiniz. 800’ü aşkın endemik bitki türleri, 50 civarında ot yemeği çeşidi bulunan ege mutfağı kendisini bu zenginliği ile diğer mutfaklardan ayırmaktadır. Bölgemizde yetişen sayısız ot çeşitleri ve bu otla yapılan yemekler sayesinde günden güne insanların daha fazla ilgisini çekmektedir. Ve her bir yöre bünyesinde bulundurduğu farklı özelliklerle yöre mutfağının gelişmesine öncülük eder. İşte Acı Ot Festivalimiz de kentimizin kalkınması konusuna büyük katkılar sunmaktadır. Kentimizin sahip olduğu zengin ot çeşitliliği insanların ilgisini çekmekte ve festivallerimiz yüksek talep görmektedir. Acı Ot Festivalimiz Bodrum Yarımadasının tam ortasında Ortakent’te yapılacaktır. Otantik dokusunu kaybetmemiş, çarşısı, yel değirmeni, tarihi Müsgebi Köyü ve ulaşım olarak Bodrum’un en kolay yeri olan Ortakent, bu senede Acı Ot Festivalimize ev sahipliği yapacak. Bu tür festivallerle bir yandan yöre mutfağımızda kullanılan ot çeşitlerimizin sürdürülebilir özellikler sergilemesini sağlamış olacak, bir yandan da gelecek kuşaklara aktarılmasının önünü açarak ot çeşitliliğimizi korumuş olacağız. Festivalimiz hem üretim ekonomisine hem de turizm paydaşlarına katkı sağlayacak. Bodrum mutfağının bu özel lezzetlerini yerel üreticilerimizin elinden şenlikli bir havada misafirlerimize sunacağız" diye konuşarak Bodrum halkını festivale davet etti.

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Öncel Erkal iki gün sürecek olan festivalde gerçekleştirilecek etkinlikler ile ilgili bilgiler vererek, “4. Bodrum Acı Ot Festival kapsamında yine derneğimiz harekete geçti ve pandemiden dolayı geçen yıl yapamadığımız festivalimizi bu yıl 12-13 Mart tarihlerinde Ortakent köy içinde gerçekleştireceğiz. Festivalimizi gerçekleştirme konusunda kaymakamımız, Belediyemiz, Bodrum Ticaret Odamız ve Esnaf Odamız en büyük destekçilerimizdir. Bodrum yarımadasının ve Türkiye’nin en büyük lezzet buluşması olmayı hedeflediğimiz Bodrum Acı Ot Festivalimiz süresince yöresel ürünlerin tanıtımı, bölge esnafının ekonomisine katkı sağlamak ve kış turizmine ivme kazandırmak amacıyla yapmış olduğumuz bir festivaldir" dedi.

Bodrum’a has ürünlerin coğrafi işaretli olması yönünde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Erkal, “Bu kampanya kapsamında Bodrum’da ilk beşe aldığımız acı ot, külür ekmeği, gemici peksimeti, gambilya favası ve Bodrum Mandalinasını önümüzdeki yıllarda coğrafi işaretini almak için bu yılki festivalde bunların ilk adımını atıyoruz. Bundan sonraki yıllarda -uzun bir süreç coğrafi işaret almak- fakat gastronomi de coğrafi işaret çok önemli olduğundan dolayı bu festivali daha ileri nasıl taşıyabiliriz çalıştayımızda coğrafi işaretin çok önemli olduğunu bulduk ve coğrafi işaretin ilk adımını Sayın Pelin Dumanlı ve Erman Aras’ın başlatmış olduğu ve Bodrum Belediyemiz, Kent Konseyimiz ve Bodrum Ticaret Odamızın katkılarıyla büyük bir projeyle sürdüreceğiz. Festivalimize herkesin katılımını bekliyoruz" diye konuştu.

Organizasyon Şefi Zekeriya Yıldırım ise dört yıldır Acı Ot Festivali katılımcısı ve mutfak yöneticisi olduğunu ifade ederek Türkiye’deki ünlü şeflerin bu festivalde yer alacağını söyledi. Bloggerların, yazarların da festivalde bulunacağını söyleyen Şef Yıldırım, Antep ve İstanbul’dan da şeflerin geleceğini belirterek, “Bodrumlu şeflerle 5 seanslık bir program, workshop yapacağız. Halkın da izlediği, buradaki yöneticilerin ünlü insanları ağırladığı televizyon programı adında bir program yapacağız. Hepinizi bekleriz" ifadelerini kullandı.

Festival hakkında

Festival alanında 250 adet stant ve kadınların evlerde hazırladığı 30 adet de el sanatları standı mevcut. Festival süresince yöresel sanatçılar, yöresel halk oyunları gösterileri ve konserleri yapılacak. Festival alanında olacak konser ve gösteriler haricinde bu yıl ilk kez Bodrum Acı Ot Gecesi olarak 12 Mart Cumartesi akşamı Yahşi sahilde konser gerçekleştirilecek. Festivalin her iki gününde şefler mutfak performansları gerçekleştirecek. Bodrum Halk Eğitim kursundaki kadınlar ise hazırladıkları Bodrum yöresine ait bindallıların sergisini yaparak katılımcılara tanıtacak. Yine festivalde Tarih Uzmanı Zeynep Atılgan’ın ‘Mis Gibi Müsgebi Resim Sergisi’ yer alacak. Bunun haricinde Bodrum’un doğal otları, zeytin ve zeytinyağı festival süresince stantlarda yer alacak. Burada ilk adımı atılacak olan “Bodrum’un Neyi Meşhur Kampanyası” başlatılacak.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 28 30
16. Giresunspor 28 29
17. Göztepe 28 28
18. Rizespor 28 26
19. Altay 27 25
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 27 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Samsunspor 26 42
7. Eyüpspor 25 42
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 29
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Leicester City 25 31
12. Crystal Palace 27 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 27 24
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 27 55
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 27 43
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 27 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Espanyol 26 29
14. Elche 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Deportivo Alaves 27 22
19. Cadiz 26 21
20. Levante 26 18