Bodrum’da 30 göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında lastik bot içinde açık denizde sürüklenen 30 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Bodrum açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket eti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bot içine bindirilerek Türk karasularına itilen ve ölüme terk edilen 30 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İçlerinde çocukların da bulunduğu 30 kişilik düzensiz göçmen grubu İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.