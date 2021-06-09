banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
TurkNet'e zam!
TurkNet'e zam!
Bülent Tüfenkci'den CHP'ye ağır sözler
Bülent Tüfenkci'den CHP'ye ağır sözler
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Şırnak'tan acı haber geldi: 1 şehidimiz var
Şırnak'tan acı haber geldi: 1 şehidimiz var

Bodrum’da 30 göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında lastik bot içinde açık denizde sürüklenen 30 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA 09.06.2021, 17:57
Bodrum’da 30 göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında lastik bot içinde açık denizde sürüklenen 30 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Bodrum açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket eti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bot içine bindirilerek Türk karasularına itilen ve ölüme terk edilen 30 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İçlerinde çocukların da bulunduğu 30 kişilik düzensiz göçmen grubu İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
25°
açık