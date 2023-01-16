Bodrum’da 3 kilo esrar ele geçirildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılan operasyonda 3 kilo esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan bir şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla Narkotik Şube Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan çalışma sonucunda, ilçede uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şahsın ikametlerinde ve aracında yapılan aramalarda 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli A.C.S., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.