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Bodrum’da 28 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 28 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
MUĞLA 29.10.2022, 11:32
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 28 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.