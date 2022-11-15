Bodrum’da 141 düzensiz göçmen kurtarıldı, 16’sı yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 6 göçmen olayında 141 düzensiz göçmen kurtarıldı, 16 göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlardaki 4 olayda balıkçı teknesi, lastik bot, fiber tekne ve can salı içerisinde göçmenlerin olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik ekipleri belirtilen yerlere hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildikleri anlaşılan balıkçı teknesinde 84, lastik botta 33, can salında 10, fiber teknede 9 olmak üzere 136 göçmen kurtarıldı. Bodrum’un Görecek Adası’nda bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine ise 5 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Bodrum açıklarındaki 6’ncı göçmen olayında ise yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 16 düzensiz göçmen yakalandı. 6 olayda karaya çıkarılan toplam 157 göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.