Bodrum’da 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 3 farklı göçmen olayında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot ve ahşap tekne içerisindeki toplam 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Başka bir göçmen olayında ise Bodrum açıklarındaki bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu toplam 33 göçmen, Muğla İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.