Bodrum’da 13 bin iş yeri denetlendi, 700 bin lira ceza kesildi, 12 işletme kapatıldı
BODRUM’DA 13 BİN İŞYERİNE 700 BİN LİRA CEZA KESİLDİ, 12 İŞLETME KAPATILDI
Muğla’nın Bodrum ilçesinde pandemi kurallarına uymayan 13 bin işyeri denetlenirken, kurallara uymayan işletmelere toplam 700 bin lira ceza kesildi, 12 işletme ise kapatıldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Bodrum’da yapılan denetimlerde salgın hastalıkla mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan 12 işletmenin faaliyetleri durduruldu. 13 bin işletme denetlenirken, tedbirlere uymayan işletmelere para cezası kesildi. Toplam 700 bin lira para cezası kesilen işletmelerin, kurallara uymamaya devam ederse, Kaymakamlık tarafından mühürleneceği öğrenildi.
Bodrum Kaymakamlığından yapılan bilgilendirmeye göre;
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ağustos ayının başlarında, hijyen, mesafe ve maske kurallara uymadığı tespit edilen kafe adı altında yasakları delerek halen açılmalarına izin verilmeyen bar, gece kulübü ve diskotek gibi faaliyet gösteren 10 işletme kapatıldı. Yine salgın hastalıkla mücadele kapsamında, Gümbet Mahallesi’nde restoran-kafe ruhsatı ile çalışan ve Beach kulüp adı altında faaliyet gösteren iki işletmede yapılan denetimlerde hijyen, temizlik, maske ve fiziki mesafe gibi alınan tedbirlere defalarca uymadığı ve ruhsata aykırı olarak gece kulübü- bar gibi faaliyette bulunduğu tespit edilerek 4 gün süre ile kapatıldı
Bodrum’da salgınla mücadele kapsamında oluşturulan karma denetim ekibi, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve zabıta ekipleriyle yaklaşık 13 bin iş yeri, alan, pazar, araç denetimi gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucunda 700 bin TL’ ye yakın idari para cezası yazıldı.
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