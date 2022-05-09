Bodrum’a uyuşturucu ile girerken yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesine 200 gram uyuşturucu ile girmeye çalışan şüpheli, narkotik ekiplerinden kaçamadı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir operasyona daha imza attı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan Narkotik Grup Amirliği ekipleri şüpheli aracı ilçe girişinde durdurdu. Araçta yapılan adli aramada net 200 gr metamefamin maddesi ele geçirildi. Narkotik polisi tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan Y.C. adlı şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adli makamların karşısına çıkarılacağı bildirildi.