Bodrum’a sezonun ilk gemisi geldi

Muğla’nın Bodrum ilçesine sezonun ilk gemisi geldi. Emerald Cruises’a ait 110 metre uzunluğunda, 100 yolcu kapasiteli Emerald Azzurra, sezonda ilçeye gelen ilk gemi oldu.

Sabah 08.00 sularında Rodos Limanı’ndan ilçeye gelen ve Gemi Yanaşma İskelesi’ne yanaşan Bahamalar bayraklı Emerald Azzurra, akşam 23.00 civarında Kuşadası Limanı’na hareket edecek. Gemide ağırlıklı olarak Avusturalya, Amerika ve Kanada uyruklu toplam 75 yolcu ve 74 personel bulunuyor. Gemiden inen yolcular hediye ve çiçeklerle karşılandı.

Geçen yıl ağırladığı gemi ve yolcu sayısı ile rekor kırarak Türkiye’nin ilk üç sırasında yer alan Bodrum’a kruvaziyer gemilerinin ilgisi her geçen yıl daha da artıyor. 2023 yılında, Bodrum’un daha fazla gemi ve yolcu ağırlaması bekleniyor.

2023 yılında Norwegian Cruise Line’a ait Norwegian Jade, Tui Cruises’a ait Mein Schiff 5, Emerald Cruises’a ait Emerald Azzurra ile Sakara, Ritz Carlton Yacht Group’a ait Evrima, Seabourn Cruises’a ait Seabourn Encore ile diğer yolcu gemileri Bodrum sularında boy gösterecek. Ayrıca Bodrum bu yıl, Türkiye’de başka hiçbir limanı ziyaret etmeyen Virgin Voyage’a ait Resillient Lady’i de 16 kez ağırlayacak.

Öte yandan 2022’de yolcu değişimi operasyonunun başarıyla yönetildiği Türk kruvaziyer gemisi Blue Sapphire’in, ana limanı bu yıl da Bodrum Cruise Port oldu. Blue Sapphire ortalama 60 bin yolcu için, Bodrum’dan 46 sefer gerçekleştirmeyi planlıyor.