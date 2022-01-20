Bodrum’a günde Bin 500 ton ek su kaynağı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, turizmde dünyada önemli bir yeri olan ve yaz nüfusu yerleşik nüfusun yaklaşık 5 katına kadar çıkan Bodrum’un su sorunu yaşamaması için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada Mumcular Mahallesi’nde yeni bir sondaj kuyusu açılarak devreye alındı. Açılan kuyunun gerekli hat ve enerji bağlantıları yapılırken, pompa montajları da tamamlandı.

Mumcular Mahallesinde bulunan sondaj kuyusu 18 litre saniye ile günde yaklaşık bin 500 ton ek su sağlıyor. Tamamlanan çalışma ile Bodrum’a önemli bir su takviyesi kazandırıldı.

Yaşanan bu kayıpların önüne geçmek için yeni su kaynakları arayışını sürdüren MUSKİ Genel Müdürlüğü, bu kayıpları önemli derecede yaşayan Bodrum için çalışmalarını hızlandırdı. Bodrum yarımadasını besleyecek olan yeni kuyunun yanı sıra 5 kuyu için de çalışmalar devam ediyor. Açılan kuyular testlerinin yapılmasının ardından devreye alınarak Bodrum için yeni su kaynakları sağlanacak.