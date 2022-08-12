Bodrum’a 3 yeni okul müjdesi

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Mumcular Mahallesi’ne eğitim yatırımları müjdesi verildi. Bir ilkokul, bir ortaokul ve bir bağımsız anaokulu binasından oluşacak 3 yeni okul yatırımının 2023 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda Afet Riskinin Azaltılması Projesi’nde başlatılan çalışmalar Muğla’da tüm hızıyla devam ediyor. Birinci derece deprem bölgesi olan Muğla’nın Bodrum ilçesinde okullarda yapılan depremsellik analizleri sonucunda yıkımına karar verilen Mumcular Fuat Erten İlk ve Ortaokulu binasının yerine iki yeni okul yapılacak.

Bodrum’un en büyük mahallelerinden olan ve son dönemde nüfusu hızla artan Mumcular Mahallesi’nde bin 400’e yakın öğrencinin öğrenim gördüğü Fuat Erten İlk ve Ortaokulu arazisine 24 derslikli ilkokul ve 24 derslikli ortaokul binası olarak 2 yeni okul yapılacak. Okul binaları tamamlandığında yerleşimi hızla artan mahallede derslik yetersizliği sorununun da ortadan kalkması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan onay ile okul arsasına uygun özel mimari proje hazırlandığı öğrenilirken 2023 yılı içerisinde hizmete girmesi planlanan binalar modern tasarımları ve yenilikçi eğitim ortamları ile dikkat çekiyor. Her biri 24 derslikten oluşan ilkokul ve ortaokul binaları öğrencilerin bir çok sosyal ve kültürel aktivitelerine de imkan sağlayacak.

Mumcular bölgesinin ihtiyaçlarının da dikkate alındığı projede 24 derslikli ilkokul binasında okul öncesi çocuklar için de yeni anasınıfları yer alacak. İlkokul binası modern eğitim anlayışına uygun olarak tasarlanırken öğrencilerin okuma ve etkinlik saatlerinde faydalanacakları kütüphane, müzik ve resim derslerini daha etkin ve verimli bir şekilde yapmalarına olanak sağlayacak tam donanımlı atölyeler ve teneffüslerde kullanmaları için kantin, dinlenme alanları da projede yer alıyor. 24 derslikli olarak planlanan ortaokul binasında Fen Bilimleri Laboratuvarı ve Bilişim Laboratuvarı ile birlikte müzik ve resim odaları, kütüphane ve kantin de yer alacak.

Bağımsız anaokulu yapılacak

Mumcular Mahallesi’ne bir müjde de 8 derslikli yeni bağımsız anaokulu yatırımı oldu. Okul öncesi çağ nüfusun yüksek olduğu mahallede hem yeni ilkokul bünyesinde açılacak ana sınıfları ile hem de yeni 8 derslikli bağımsız anaokulu sayesinde okul öncesi derslik ihtiyacı da karşılanmış olacak. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni eğitim öğretim yılı planlaması yapılırken inşaat çalışmaları tamamlanıncaya kadar öğrenciler en yakın okullarda eğitim öğretime devam edecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılında mevcut öğretmenleri ile birlikte eğitim öğretime devam edecek olan öğrenciler taşımalı eğitime alınarak yol ve yemek ücretleri Milli Eğitim tarafından karşılanacak.

Projelerin tamamlanmasının ardından 3 yeni okula kavuşacak olan Mumcular Mahallesi sakinleri ise çalışmaların bir an önce tamamlanmasını beklerken, veliler çocuklarının çok daha güvenli ve modern okul binalarına kavuşacak olmalarından memnun olduklarını ifade ettiler.