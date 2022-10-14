Bodrum Turizm Forumu gerçekleştiriliyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Belediyesi, Bodrum Tanıtma Vakfı, Akdeniz Turizm Vakfı ve 34. Amerikan Hastanesi The Bodrum Cup iş birliğiyle düzenlenen Bodrum Turizm Forumu “Mavi Ekonomi” odağıyla düzenleniyor.

Bodrum, dünya ve Akdeniz turizmine yön veren ulusal ve uluslararası pek çok ismi Bodrum Turizm Forumu’nda ağırlıyor ve “Rethinking the Blue Economy - Mavi Ekonomi hakkında yeniden düşünmek” başlığıyla paneller ve Think - Tank toplantılarına ev sahipliği yapıyor.

Forumun açılış konuşmalarını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cup Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, Kempinski Barbaros Bay Bodrum Hotel Genel Müdürü Mehmet Doğan Ferman ve Akdeniz Turizm Vakfı Başkanı Tony Zahra yaptı.

Bölgenin ortak geleceği için Akdeniz’de bir fırsatlar bölgesi oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Turizm Forumu’nun sürdürülebilir turizme katkı sunacağını ifade ederek “3 bin 500 yıllık kültürel mirasımızla bir kez daha dünyaya kucağımızı açıyoruz. Modern Akdeniz kimliği, kültürel çeşitliliği ve açık fikirli insanlarıyla Bodrum, tatil, yatırım ve yaşam için son derece uygun bir nokta. Burası kültürel değerlerin bir araya geldiği yer. İklim krizi ve çevre sorunları turistlerin seyahat tercihini etkilemeye başladı. Bu nedenle biz de turizmimizi mavi ekonomi ekseninde geliştirmeye çalışıyoruz. Daha dirençli eko- sistemler konusunda çalışmalar yapılıyor. Turistlerle yerel halk arasındaki etkileşim geliştirilmeye çalışıyor. Yerel ekonomilerin sürdürülebilir şekilde çeşitlendirilmesi yerel kalkınmayı sağlayacak ve göçün de önüne geçecektir. Maalesef Bodrum son yıllarda ciddi afetler yaşadı. Bunlardan bazıları iklim krizi nedeniyle yaşandı. Orman, yangınlar, pandemi ve ciddi sel baskınları oldu. Bu da gösteriyor ki şehrimizin felaketlere karşı daha dayanıklı hala getirmemiz gerekiyor. Bugünün küreselleşmiş dünyasında rekabet ve markalaşma artmakta. Farklı beklentilere cevap verecek çalışmalar yapılıyor. Bu nedenle yerel yönetimlerin şehirleri pazarlamak için atacakları çok önemli adımlar var. Covid-19’dan en fazla turizm etkilendi. Küresel bir sağlık krizi olmasının ötesinde etkileri çok büyük oldu. Bodrum Turizm Forumu daha etkileşimli stratejilerin oluşturulması ve pandemi sonrası turizm politikalarının oluşturulmasında önemli rol oynayacak. Turizm yumuşak güç. Bu forumun yaptığı çalışma sektör adında yeni politikaların geliştirilmesine katkı sağlayacak” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de turizmi etkileyen bölgesel ve küresel risklere dikkat çekti. 1948 kilometre sahili olan Muğla’nın Fethiye, Marmaris, Dalaman gibi turizmi ön planda olan ilçelerin olduğunu belirten Osman Gürün, bunların içinde amiral gemisinin Bodrum olduğuna dikkat çekerek, “Dünyadan kopuk değiliz. Dünyada olup bitenlerle ilgili bütün ülkelerin etkilenmesi söz konusu. Örneğin Ukrayna önemli bir süreçten geçiyor. Eğer biz dünyada ve ülkemizde barışı ve birliği sağlayamazsak bu yapılan çalışmaların amacına ulaşması mümkün değil. Kavga ve çatışmanın olduğu yerde turizm yapmak buraya turisti çekmek mümkün değil. İnsanlar huzur içinde gezmek ve yeni yerleri ve kültürleri tanımak istiyor. Yoksullarla zenginlerin arasındaki açı giderek açılıyor ve bu sürdürülebilir değil. Bu durum turizm de olumsuz etkiliyor. Dünya değişirken bu değişimi yönetmek ve kendi hakimiyetini kurmak isteyen güçler var. Maalesef bu, dünyanın barışı ve kardeşliği için büyük bir tehlike. Turizm barış içinde, birbirimizi tanıyarak yapılacak bir şey. Bu, dünya barışını da olumlu yönde etkileyecek bir olgu. Dünyadaki mevcut güçlerle barışı değil, savaşı, ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi yaşıyoruz. Bu çok tehlikeli. İçinde bulunduğumuz Akdeniz coğrafyası bu çatışmanın en önemli odak noktalarından birisi. Akdeniz’de büyük bir göç dramı yaşanıyor. İnsanlar neden ışığa giden kelebekler gibi Afrika’dan Avrupa’ya gidiyor ve neden ölme rağmen durdurulamıyor. Akdeniz’deki barışı sağlamak ve burayı barış denizi haline getirmek, birbirimizi tanımak, değerlerimizi tanımak ve tanıtmak, birbirimizi daha çok sevmeyi ve anlamayı sağlamak lazım. Sadece Bodrum ve Akdeniz’i düşünüp onunla ilgili çaba sarf ederek bunu sağlamamız mümkün değil. Global’de yapmamız gereken şeyleri değerlendirmemiz gerekiyor. Ülkemiz ve dünyamız birbirine düşman, birbiri ile kavga eden, dokununca alev alan, büyük bir psikolojik bunalım içinde. Bu bizi bir yere götürmez. Turizm dünya barışı için çok önemli bir sektör. Tabi ki para kazanmak önemli ama barış varken para kazanabilirsiniz turizmde. Turizmin gelecekte nasıl evrileceğini bilmiyoruz. Dünya öyle bir yer haline geldi ki büyük bir sis perdesi var. Turist gönderen ülkeler aynı mı olacak yoksa Çin ve Hindistan gibi ülkeler mi öne çıkacak. Çinli ve Hint turistler ne istiyor? Onlara neleri sunmalıyız? Kültür ve kırsal turizmi muhakkak geliştirmek, kıyı turizmine gösterdiğimiz önemi oralara da göstermek durumundayız” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından ulusal ve uluslararası konuşmacıların katılımıyla “Mavi Ekonominin Gücü”, “Akdeniz ve Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme”, “Yaklaşan Düzenlemeler, Yönergeler ve Akdeniz’de AB ve AB Dışı Ülkeler Üzerindeki Potansiyel Etkileri”, “Yetenek ve Hizmet Mükemmelliği Kültürü”, “Bilim ve İnovasyon Güçlerini Birleştirirse”, “Mavi Ekonomi, Başarısızlıklar, Zorlukları Fırsata Dönüştürmek - İyi Bir Uygulama Örneği Olarak Bodrum” panelleri düzenlendi.

Panel ve Think-Tank toplantılarına katılanlar arasında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İklim Değişikliği Elçisi Michael Haddad, Dünya Okyanus Konseyi CEO’su Paul Holthus, Malta Turizm Otoritesi Başkanı Dr. Gavin Gulia, Avrupa Parlamentosu Ulaştırma ve Turizm Komitesi Başkan Yardımcısı Istvan Ujhelyi, AB eski Çevre, Denizcilik ve Balıkçılık Komiseri Perit Karmenu, WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, Türkiye rekortmeni Serbest Dalışçı ve Beslenme Uzmanı Şahika Ercümen, Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz gibi alanlarında uzman ve öncü isimler yer alıyor.