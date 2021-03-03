Bodrum Turgutreis’te 60 kilometre Kanalizasyon hattı tamamlandı

Dünya’nın sayılı turizm merkezlerinden birisi olan Muğla’nın Bodrum ilçesinde Muğla Büyükşehir belediyesi alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Bodrum tarihinin en büyük alt yapı yatırım hamlesini başlatan Muğla Büyükşehir Belediyesi bu yatırımlardan biri olan kanalizasyon çalışmalarını sürdürüyor. Hızla ilerleyen çalışmalar kapsamında 160 kilometre kanalizasyon hattının 60 kilometresi tamamlandı. Kanalizasyon çalışmalarının yanı sıra 1485 adet baca imalatı ve 30 bin metre kare yol çalışması gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Bankası ve İller Bankası’ndan sağladığı 83 Milyon Euro’luk kredinin 400 Milyon TL’si Bodrum ilçesinin alt yapısı için harcanıyor. İlk etapta Bodrum halkının yüzde 30’unun yaşadığı Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük çevresine 160 Milyon TL yatırım ile 160 kilometre kanalizasyon çalışması devam ediyor. Proje kapsamında Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hattına kavuşacak.

Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Devam Ediyor

Bodrum’un en büyük arıtma tesisi olacak olan Turgutreis İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisinin inşaatına geçtiğimiz günlerde başlandı. Bodrum Turgutreis Mahallesinde 2 aşamalı olarak planlanan ve ÇED Olumlu Belgesi alınan Turgutreis İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi’nin toplam kapasitesi 37 bin metreküp olacak ve 200 bin nüfusa hitap edecek. Proje kapsamında Atık su Arıtma Tesisine ait Deniz Deşarj hattı da inşa edilecek. 113 Milyon 600 bin TL’ye mal olacak tesiste 3 bin 337 metre uzunluğunda deşarj hattı da olacak.