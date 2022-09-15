Bodrum Ticaret Odası Başkan Adayı Kaplan, “Kurumlar seçim sürecinde tarafsız olmalıdır”

Bodrum Ticaret Odası seçimlerine kısa bir süre kala adaylardan iş adamı Engin Kaplan projelerini ve hedeflerini anlatmak üzere basın açıklaması düzenledi. Bodrum’daki kurum ve kuruluşların seçim sürecinde tarafsız olması gerektiğini vurgulayan Kaplan, “Biz kurumlardan destek talep etmek bir yana, kurumunuzu koruyun ve tarafsız olun dedik. Biz bu çağrıyı yaparken, herkesin bu konuda özenli olmadığını görüyoruz bununda doğru olmadığını belirtmek isteriz” dedi.

Bodrum Ticaret Odası 2 Ekim’de yeni dönem için sandığa gidiyor. Seçimlere 17 gün kala adaylıklar açıklanırken, başkan adayları projelerini ve hedeflerini anlatmak için esnaf ziyaretlerine başladı. Bu çerçevede adaylardan iş adamı Engin Kaplan projelerini ve seçim süreciyle ilgili çalışmaları anlatmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. Halikarnas Çalışma Grubu adı altında seçim sürecini yürüttüklerini söyleyen Kaplan, 7 binin üzerinde üyesi olan Bodrum Ticaret Odası’nda 10 meslek grubunun az olduğunu ve bu sayının arttırılması gerektiğini söyledi. Bunun yanı sıra ev kiralarının Bodrum’da büyük bir soruna dönüştüğünü söyleyen Kaplan, “Bodrum’da ev kiraları ile ilgili ortaya çıkan tablo özellikle çalışanlarımız için büyük soruna dönüşmüştür. Bu durum işverenlerin çözebileceği matematiğin dışına çıkmıştır. Bodrum iş dünyasının ve özellikle yerel esnafın ayakta kalabilmesi için bu sorunun sürdürülebilir yöntemlerle çözümü elzemdir. Bu konuda ancak Bodrum iş dünyasının birlikte hareket ederek çözebileceği makro çözümler işe yarayacaktır. ” dedi.

“Yerel esnafın yanında olan çözümler üretilmelidir”

Projeleriyle ilgili konuşan Kaplan, “ Bodrum iş hayatını besleyen sektörlerin tedarik zinciri, depolama sorunu, sanayi sitesi sorunu, çevre sorunu, su sorunu gibi konular üzerinde çalışılmalıdır. Yerel esnafın, Bodrum’un asıl yükünü çeken yerel işletmelerimiz ve tesislerimizin mücadele ettiği alanlarda, yanında hissettiği destek ve çözümler üretilmelidir” diye konuştu.

“Oy kullanamayacak yüzde 40 için çaba sarf edilmesi gerekiyor”

Gazetecilerin seçimlerde oy kullanamayacak olan yüzde 40 soruna Kaplan, “Ticaret odamızın SMS ile üyelerimize borçlarınızı ödeyin, askıda isimlerinizi kontrol edin oy hakkınızı kullanın demesini bekliyorduk. Bunun böyle olacağına inanıyorduk. Oy kullanamayacak yüzde 40 gibi bir kaybın hepimiz tarafından çözümü için çaba sarf edilmesi gerekiyor. Hak kaybı yaşayan yüzde 40’ın oy kullanamama sebebi sadece 2 yıllık üyelik değil. Ticaret odamızın 7 bin civarında üyesi var. Bu üyelerin yüzde 40’ı 2 yıl içerisinde üye olmuş gibi görünür bu da sayısal olarak çok doğru değil. Söylenmesi gereken şudur, askıya listelerimiz çıktı askıya çıktığında benim borcum vardı. Askı süresinde haberim olmadı. Askı indi ben bu arada borcumu ödeyip seçime 20 gün kala oy hakkımı kullanamıyorum. Bizim şuan da ilgilendiğimiz tek konu bu. Askıda borcu olduğu halde askıdan inen insanların borcu ödeyip, belli bürokratik işlemleri yaparak oy hakkını alabilmesi gerekir” diye konuştu.

“Kurumlar seçim döneminde tarafsız olmalıdır”

Gazetecilerin BESİAD gibi bazı kurumlarla seçim sürecinde beraber hareket ediyorsunuz sorusuna Kaplan iddiaları yalanlayarak ,“BESİAD kelimesini kim kullandı? Burada ya da basında hiç duyduk mu? Herhangi bir BESİAD üyesinin aranıp bizi destekle, blok olarak da derneği işin içerisine sokuyoruz gibi bunu andıran bir cümle bugüne kadar konuşulmuş mu? BESAİD’ı bu işin dışında tutmalıyız, üyeler özgür iradesiyle bulunmalı ve ciddi anlamda bunun için çaba sarf ettiğimiz bir ortamda bizim ağzımızdan BESAİD’tan destek alalım gibi bir ifade çıkmadı. Biz kurumlardan destek talep etmek bir yana kurumunuzu koruyun ve tarafsız olun dedik. Biz bu çağrıyı yaparken, herkesin bu konuda özenli olmadığını görüyoruz ve bununda doğru olmadığını belirtmek isteriz. 16 yıldır başkanlık yapan Mahmut Kocadon, benim ağabeyimdir, çok sayarım ve severim. Bir ağabeyimiz şunu söyledi, “2 dönemden fazla başkanlık koltuğu başkana zarar verir” dedi. Başkan kendini korumak için 2 dönemden fazla başkanlık yapmamalı. Benim hedefim 1 dönem başkanlık yapmak ama bazı şeyleri bitirememişizdir projeler vardır ön görülürse bir dönem daha başkanlık yapmak isterim” dedi.

“Rengimiz yeşil”

Seçimde pusula renklerinin yeşil olduğunu ifade eden Kaplan, “Biz mavinin, turuncunun ve kırmızının rekabet unsuru olarak hayatımızdan çıkmasını sağlamak için Halikarnas isminde karar kıldık. Oy pusula rengimizin mavi olmasına karar verdik. Mahmut başkan yaptığı açıklamada biz maviyiz dediği için tartışma oluşturmamak adına rengimizi yeşil olarak belirledik. Yeşil bu arada bağımsızlık ve güvenin sembolü olarak daha güzel bir buluşmaya dönüştü. Ortamı germe lüksümüz yok. Hepimizin birbiriyle ilişkileri var. Biz bu seçimden sonra azalmayı değil, çoğalmayı düşünüyoruz. Değişimin gerekli olduğuna bütün iş dünyası çok emin ve bizde buna inanıyoruz.”