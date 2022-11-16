Bodrum Şehir Tiyatrosu her hafta kapalı gişe oynuyor

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, tüm oyunlarını kapalı gişe oynamaya devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu 14 Ekim 2022’de yeni oyunu ’Yalancı Aranıyor’ ile açtığı 2022-2023 sezonuna tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz sezon da oynanan ’Uçurtmanın Kuyruğu’, ’Kocasını Pişiren Kadın’ ve ’Orman Şövalyeleri’, bu sezon da oynanmaya devam ediyor. Her cuma akşamı bir oyun ile Bodrum seyircisi ile buluşan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun oyunları kapalı gişe ile rekora gidiyor.

Cuma günü yine kapalı gişe oynanan ’Yalancı Aranıyor’u izleyenler arasında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları Ummahan Yurt ve İbrahim Akbaş, meclis üyeleri, tiyatro, sinema ve dizi oyuncuları Serap Aksoy ve Ali Erkazan da yer aldı.

Sanatseverlere Teşekkür

Tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen, Bodrumlu sanatseverlerin ilgisine teşekkür ederek, “Her konuda Ege’nin ve Türkiye’nin incisi olmayı hak eden Bodrum, kendi tiyatrosunu da yalnız bırakmadı. Tüm oyunlarımızın biletlerini tüketen ve finalde ayakta alkışlayan değerli seyircilerimize kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Belediye başkanımıza ve değerli yöneticilere de şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Tiyatronun Müdürü Rezzan Şebin ise, “Büyük emek ve mücadelelerle varlığını ispatlayan tiyatromuzun yönetmenlerine, oyuncularına, teknik personeline basın aracılığı ile bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabii ki bu teşekkürü her zaman bize minnet ifadelerini ileten Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Aras adına da yapıyorum. Başkanımız Ahmet Aras’a da sanata ve sanatçılara verdiği destekten dolayı tüm ekibim adına teşekkür ediyorum. Ekibimize duyduğu güven, sanata ve sanatçılara verdiği destek bizler için çok kıymetli” diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sanata ve sanatçıya her zaman değer vereceklerinin altını çizerken, “Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Bodrum’a ve sanata gönül veren kıymetli sanatçılarımızla açılışından bu yana çok güzel işlere imza attı. Bodrum’da sanatseverlere çok güzel oyunlar sergiliyorlar. Şimdiden izleyici kitlesi önemli derecede yüksek. Bu bizi daha da mutlu ediyor. Çünkü sanat ve kültürün başkenti Bodrum’da sanata bu kadar kıymet verilmesi gurur verici. Tüm ekibe teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.