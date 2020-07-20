Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görev değişimi
YAKLAŞIK 4 YILDIR BODRUM SAHİL GÜVENLİK KARAKOL KOMUTANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTEN BİNBAŞI SÜLEYMAN ERCAN'IN MARMARİS SAHİL GÜVENLİK GÜNEY EGE GRUP KOMUTANI OLARAK ATANMASININ ARDINDAN BODRUM SAHİL GÜVENLİK KARAKOL KOMUTANLIĞINA YÜZBAŞI UTKU MERAL ATANDI.
Ege Denizi’nin kritik noktalarından biri olan Bodrum bölgesinde, karasularının güvenliği için gece gündüz sahada olan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığında görev değişikliği oldu.
Yaklaşık 4 yıldır Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı görevini yürüten Binbaşı Süleyman Ercan’ın Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı olarak atanmasının ardından Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına Yüzbaşı Utku Meral atandı.
Yıllardır Bodrum’da çeşitli Bot Komutanlıkları görevini başarıyla yürüten Meral, özellikle 2015 yılında bölgemizde patlak veren göçmen kaçakçılığı olaylarında ekibiyle birlikte binlerce sığınmacının hayatını kurtararak onlarca göçmen kaçakçısının tutuklanmasını sağladı.
Bir dönem İstanbul’da Arama Kurtarma Gemisinde de görev yapan Yüzbaşı Utku Meral son olarak Yalıkavak’ta konuşlu TCSG 302 Nolu Bot Komutanı olarak görev yapıyordu.
|İmsak
|03:51
|Güneş
|05:42
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:39
|Yatsı
|22:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Southampton
|37
|49
|12. Everton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. West Ham
|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25