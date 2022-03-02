Bodrum, Ralli ile yaza start veriyor

Bodrum Belediyesinin katkılarıyla, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda heyecan, 15-17 Nisan tarihlerinde Bodrum Rallisi ile Muğla, Bodrum’da başlıyor. Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından geçtiğimiz sezon şampiyonaya aday olarak düzenlenen ralli, bu sezon şampiyona açılış yarışı olarak ulusal statüde gerçekleştirilecek.

Geçen yıl rekor katılım ile gerçekleşen, ACE of MICE Awards Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri’nde “En İyi Spor Etkinliği” dalında Jüri Özel Ödülü’nü kazanarak ilk ve tek ödüllü ralli olan organizasyon bu yıl spor sevenlere heyecan ve adrenalin dolu bir hafta sonu sunacak. Rally Bodrum’un etkinlik ve iletişim yönetimi bu senede Prems Arts tarafından yapılacak. Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek olan ve bu yıl yarım adanın büyük bir bölümüne genişleyen organizasyon, 15 Nisan Cuma akşamı Bodrum Meydanı’nda gerçekleştirilecek start seremonisi le başlayacak. Türkiye’nin en hızlı pilotları, 16-17 Nisan tarihlerinde 6 farklı özel etabı ikişer kez geçerek kozlarını paylaşacak.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yapmış olduğu açıklamada, etkinliğin Bodrum’da spor turizmine katkı sağlayacağını ve spor etkinliklerinin Bodrum’a getirdiği katma değerin önemini vurguladı. Ayrıca geçen yıl mahalli yarış statüsünde gerçekleşen yarışın bu yıl ulusal kategoride gerçekleşecek olmasından mutluluk duyduklarını ve ilerleyen zamanlarda otomobil sporlarını uluslararası platformda Bodrum’da görmek istediklerini ekledi.