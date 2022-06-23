Bodrum, Optimist Dünya Şampiyonası’na hazır

2022 Optimist Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak olan Muğla’nın Bodrum ilçesinde hazırlıklarda sona yaklaşıldı.

Şampiyonaya hazırlık çalışmalarında Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi’nin de içinde yer aldığı İçmeler Mevkii Yelken Kulüp’te Belediye Etüt Proje Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmalarında son dokunuşlar yapılıyor.

27 Haziran-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Bodrum’da düzenlenecek ve 62 ülkeden 286 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek Dünya Optimist Şampiyonası öncesinde Yelken Kulüp’te kayıkhane, derslikler, tuvalet, duş, soyunma odaları, oturma alanları, sahil ve iskelede gerçekleştirilen çalışmalar tamamlanırken Bodrum Belediye AŞ’ye ait İçmeler Yelken Kafe de yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Çalışmalarda artık son kısma geldiklerini ifade eden B.B.Bodrumspor Kulübü Optimist Antrenörü Serdar Çiçek, “Dünya standartlarında bir yelken tesisi oldu diyebiliriz. Tüm tesis, yelken sporu için fonksiyonel bir hale geldi. Aynı zamanda kafelerimiz de yenilendi. Bu çalışmalar için Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a ve tüm belediye birimlerine teşekkür ederiz. Şampiyona resmi olarak ayın 27’sinde başlıyor ama şu anda birçok ülkeden şampiyonaya hazırlık için gelip burada antrenman yapan sporcular var. 62 ülkeden 286 sporcu şampiyonaya katılım sağlayacak. Bugüne kadar dünya şampiyonalarına en fazla katılım 2017 yılında 281 kişi ile Tayland’da gerçekleştirilmiş. Bodrum’da düzenlenecek olan dünya şampiyonası da katılım anlamında bir rekor olacak” dedi.

Ayrıca tesis ve plaj, 2022 Optimist Dünya Şampiyonası’na hazırlık ve yarış dolaysıyla 18 Haziran-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında kullanıma kapalı olacak.