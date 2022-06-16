Bodrum Müzayede, "Yaza Merhaba Müzayedesi" düzenliyor

Bodrum Müzayede, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Hisarönü mevkiinde bulunan bir işletmede “Yaza Merhaba Müzayedesi” için kolları sıvadı. Bodrum Müzayede’nin 17 Haziran’da 19.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştireceği müzayedede, eski ve antika onlarca ürün görücüye çıkaracak.

Bodrum Müzayede sahibi Sertaç Ay, yaptığı açıklamada Bodrum, Marmaris, Datça ve çevre bölgelerden tüm antikaseverleri müzayedeye beklediğini ifade etti. Sertaç Ay, şöyle konuştu: “Baharın ardından yaza da Marmaris’e merhaba dediğimiz bir müzayede organize ettik. Böyle bir müzayede düzenleyeceğimizi duyanlardan çok olumlu tepkiler aldık. Buradan yola çıkarak katılımın da yoğun olacağını düşünüyorum. Biz hazırlıklarımızı tamamladık. Antikayla ilgilenen tüm dostlarımızı, bekliyoruz.”