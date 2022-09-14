Bodrum müzayede, Türkiye’de bir ilke imza atıyor

Türkiye’de denizin üzerinde gerçekleşecek ilk müzayede organizasyonuna imza atmaya hazırlanan Bodrum Müzayede, 18 Eylül Pazar günü 19.30’da Bodrum’un Değirmenler mevkiinden Primetime Cruise ile açılacak. Gemi, tarihi Bodrum Kalesi’nin yakınlarına vardığında müzayede başlayacak.

Bodrum Kalesi’nin eşsiz manzarasının yanı başında start alacak müzayedede hem exclusive hem de orta segmentteki ürünlerin satışı gerçekleşecek. Primtime Cruise’daki müzayedede antika, vintage, retro objeler yeni sahiplerini arayacak.

Tüm koleksiyonerleri ve antika sevdalısı dostlarımızı primetime cruise’a bekliyoruz

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bodrum Müzayede Sahibi Sertaç Ay, Türkiye’de bir ilke imza attığından dolayı mutlu olduğunu belirtti. Bodrum, Marmaris ve Kırklareli’de gerçekleştirilen ilk müzayedelere imza atan Sertaç Ay, “Gemide müzayede fikrinin gücüne çok inanıyorum. Başarılı, yoğun katılımlı ve herkesin keyifli vakit geçirdiği bir müzayede organizasyonunu geride bırakacağımıza olan inancım tam. Her ne kadar exclusive bir müzayede planlamış olsak da herkese hitap etmek benim için önemli. Bu nedenle binlerce dolardan satışa çıkacak Osmanlı eserler, gümüş kemerler ve değerli antikalarımız olacağı gibi açılış fiyatı 100 liradan ürünlerimiz de olacak. Tüm koleksiyonerleri ve antika sevdalısı dostlarımızı Primetime Cruise’da bekliyor olacağız. Bir de küçük not, girişler ücretsiz olacak ancak rezervasyon şart” şeklinde konuştu.