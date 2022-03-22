Bodrum Müzayede, “Bahara Merhaba” demeye hazırlanıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Hisarönü’nde 27 Mart Pazar günü, saat 14.00’te Bodrum Müzayede tarafından "Bahara Merhaba Müzayedesi” düzenleniyor.

Muğla’nın birçok ilçesinde müzayede düzenleyen ve oldukça ilginç ürünlerin sergilendiği açık arttırma antika satışları 27 Mart Pazar günü Marmaris’te bir birinden ilginç ürenler müzayede de satışa sunulacak. Bir restoranda gerçekleştirilecek müzayedede antika, vintage ve retro ürünler antikaseverlerle buluşacak. Antika saatlerden tesbihlere, retro ürünlerden eski paralara kadar pek çok obje, yeni sahiplerini bekliyor.

Bodrum Müzayede Sahibi Sertaç Ay, yaptığı açıklamada uzun bir süreden sonra tekrar Marmaris’te salon müzayedesi gerçekleştirecek olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Ay, sözlerine şöyle devam etti: “Marmaris’teki ilk salon müzayedesini gerçekleştirmiş olmam nedeniyle Marmaris’in de bendeki yeri tıpkı Bodrum gibi ayrı Marmarisliler her zaman arkamda oldu, sonra onlarla arama pandemi girdi. Sosyal medya mezatları sayesinde Marmarislilerle yine de kopmadık ama salon müzayedesi vesilesiyle uzun zamandan sonra onlarla tekrar bir araya gelecek olmanın mutluluğu içindeyim. Hasret bitiyor” dedi.