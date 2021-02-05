Bodrum KOM sokak satıcılarına göz açtırmıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, sokak satıcıları kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 3 parça halinde 115.22 gr toz esrar, bir miktar Hint keneviri tohumu, 4 parça halinde 19.50 gr metamfetamin ele geçirdi. Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bağlı Grup Amirliklerince diğer ilçelerde sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda 8.12 gr plaka esrar ve 88 adet ecstasy yakalandı. Operasyonlarda haklarında adli tahkikat başlatılan 11 şüpheliden 4’ü gözaltına alındı.