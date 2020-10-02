Bodrum Kızılağaç-Çamlık bağlantı yolu asfaltlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Bodrum ilçesine bağlı Kızılağaç-Çamlık Mahalleleri bağlantı yolunda 2. Kat sathi kaplama çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun mesaisi sonucu tamamlanan 9 kilometrelik Kızılağaç-Çamlık yolu, çalışmaların ardından turizme bölgesine yakışır modern ve konforlu görünüme kavuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum ilçesine bağlı mahallelerde devam eden yol çalışmalarını Kızılağaç Mehmet Karaca ve Çamlık Mahallesi Muhtarı Mehmet Kahraman da yakından takip etti.

Pandemi dönemi olmasına rağmen Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri hiçbir şekilde aksatmadığını ifade eden Çamlık Mahallesi Muhtarı Mehmet Kahraman, “9 kilometrelik yolun yapılması mahalle halkımız için çok önemliydi. Pandemi sürecinde olmasına rağmen hizmet konusunda bizlere hiçbir eksiklik yaşatmayan Büyükşehir Belediyesi, yolumuzu da yaparak bizleri çok daha mutlu etti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün’e hem yol hem de diğer hizmetleri için kendim ve mahalle halkım adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin mahallesinde yaptığı yol çalışmalarını yakından takip eden Kızılağaç Muhtarı Mehmet Karaca da şunları söyledi: “Daha önce yolun durumu çok iyi değildi ve mahalle sakinlerimiz güvensiz ve kötü bir yolda seyahat ediyordu. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler özverili ve ciddi bir şekilde sürdürdüğü 2. Kat sathi kaplama çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yollarımız daha güvenli hale geldi. Büyükşehir Belediyesinin mahallemizde yaptığı güzel hizmetlerden çok memnunuz. Vatandaşlarımızın daha güvenli yollarda seyahat edebilmesi için çalışan tüm Büyükşehir personeline ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ederim” dedi.