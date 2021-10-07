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Bodrum Kaymakamı muhtarlarla birlikte “Akif” filmini izledi

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum’daki muhtarlar “Akif” filmini izledi.

MUĞLA 07.10.2021, 18:28
Bodrum Kaymakamı muhtarlarla birlikte “Akif” filmini izledi

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum’daki muhtarlar “Akif” filmini izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen galası Hakkari’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımı ile yapılan ve milli şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatını ve milli mücadeleyi anlatan filmi olan “Akif” filmi için Bodrum Kaymakamlığı etkinlik düzenledi. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar tarafından düzenlenen etkinlikte sinemada buluşan Bodrum’daki muhtarlar “Akif” filmini izledi. Bodrum muhtarları ile beraber Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun beraber izledi. Filmin sonunda Kaymakam Bayar, Başkan Yardımcısı Tutkun ve Muhtarlar filmi ayakta alkışladı.

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