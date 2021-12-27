Bodrum Kaymakamı kendisine gelen hediyeleri müzayede de sattırıp, gelirini engelli öğrencilere bağışladı

Sapanca Kaymakamlığı’ndan Bodrum Kaymakamlığı’na yaklaşık 4 ay önce atanan Kaymakam Bilgehan Bayar kendisine gelen hediyeleri müzayedeyle sattırarak gelirini engelli öğrencilere bağışladı.

Bodrum Kaymakamlığı’ndaki görevine başladıktan sonra gelen hediyeleri biriktiren Kaymakam Bilgehan Bayar, Bodrum müzayedenin düzenlediği etkinlikte satışa çıkarttı. Yapılan müzayede de ilk olarak Kaymakam Bayar’a gelen ürünler satıldı. Geliri ise müzayedeyi yapan Sertaç Ay tarafından Bodrum Engelliler Sağlık Vakfına verildi. Düzenlenen müzayedede tarihi çok eski olan Gramofon, radyo, televizyon, film afişi, çanta süs eşyalarının yanı sıra Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar’a gelen 8 tespih ve 1 kol saati ise büyük ilgi gördü. Yaklaşık 1 saat içerisinde 8 tespih ve 1 saat satıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bodrum Antikacılar Derneği Başkanı ve Bodrum Müzayedenin kurucusu Sertaç Ay, Pandemi sürecinde dolayı uzun bir aradan sonra ilk kez müzayede yaptıklarını açıklayarak “Katılım oldukça yoğun. Birçok ürün 10 liradan çıkacak satışa. Çok güzel ürünler var inşallah güzel bir müzayede olacak. Bodrum Kaymakamı kendine gelen hediyeleri bize vererek açık arttırma usulü satışa çıkarılmasını elde edilen gelirin ise Bodrum engelliler sağlık vakfına bağışlanmasını istedi. Biz Bodrum müzayede olarak bu aracılığı seve seve kabul ettik. Bizde Sağlık vakfına etkinlikler düzenliyoruz zaten. Kaymakam Bilgahan beyin verdiği ürünler umarın en yüksek fiyatlardan alıcısını bulur" diye konuştu.