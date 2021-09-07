Bodrum Kaymakamı Bayar, göreve başladı

Muğla’nın Bodrum ilçesi kaymakamlığına atanan Bilgehan Bayar, görevine başladı.

2016 yılının Aralık ayından beri Bodrum Kaymakamlığı görevini yürüten Bekir Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Ankara Vali Yardımcılığına, Sakarya’nın Sapanca ilçesi kaymakamı Bilgehan Bayar da Bodrum Kaymakamlığı’na atanmıştı. Bilgehan Bayar, Bodrum’daki görevine başladı. Bayar’ın ilk gün ziyaretleri kabul ettiği öğrenildi.

Bilgehan Bayar Kimdir?

1979 yılında Kayseri’nin Sarız İlçesi’nde doğan Bilgehan Bayar, ilk ve ortaokul eğitimini Kayseri’de tamamladı. Ortaöğrenimini Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi’nde tamamlayan Bayar, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

Memurluk hayatına 2000 yılında Edirne’de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde başlayan BAYAR, 2004 yılında Mülki İdare Amirliğine intisap etti. Sıralı olarak, Ordu/Çatalpınar Kaymakamlığı, Batman/Hasankeyf Kaymakamlığı, Van/Başkale Kaymakamlığı, Muş/Hasköy Kaymakamlığı, Tokat Vali Yardımcılığı, Antalya/Kaş Kaymakamlığı, Sakarya/Sapanca Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

20/08/2021 tarih ve 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Muğla’nın Bodrum ilçesine atanan evli ve 3 çocuk babası Bilgehan Bayar, iyi derecede İngilizce biliyor.