Bodrum-Kaş arası denizlerde fırtına

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla’nın Bodrum ve Antalya Kaş arasında denizlerde saatte 90 kilometreyi bulacak fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, “Muğla ve çevresi için yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; rüzgarın 3 Nisan Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtına, 4 Nisan Salı günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizciler olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.