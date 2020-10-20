Bodrum kanalizasyon hattının dörtte biri tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Bankası ve İller Bankası’ndan sağladığı 83 Milyon Euro’luk kredinin 350 Milyon TL’si Bodrum’un alt yapısı için harcanıyor. İlçede ilk etapta 160 Milyon TL yatırım ile yapılacak 160 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattının yüzde 25’i olan 40 kilometresi tamamlandı. Ayrıca kanalizasyon çalışmasının yanı sıra 26 bin metrekare yol çalışması gerçekleştirildi. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ile Gümüşlük Mahallelerinin kanalizasyon sorunu ortadan kalkmış olacak.

Bodrum’da devam eden kanalizasyon çalışmalarında 12 ekipte 110 kişinin çalıştığı belirtildi. Pandemi önlemleri çerçevesinde devam eden çalışmalar turizm sezonun yoğunluğunun bitmesiyle birlikte hızlanacak. Büyükşehir ekipleri bir yandan kanalizasyon çalışması yaparken, diğer yandan da asfaltlama çalışmalarına başladı. Ekiplerin 26 bin metrekare asfaltlama ve bin metrekare parke taşı kaplama işi gerçekleştirdiğini belirtildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün özellikle tatilcilerin bir numaralı tercihi olan Bodrum’da altyapı çalışmalarının son sürat devam ettiğini, çalışmalar tamamlandığında Bodrum’un alt ve üst yapıları ile örnek bir merkez olacağını belirtti.

Başkan Gürün, "Dünya Bankası ve kendi öz kaynaklarımızla Muğla genelinde başlattığımız altyapı çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor. Muğlamızın incisi Bodrum’da devam eden 160 Milyon TL yatırımla 160 km kanalizasyon hattı çalışmasının dörtte biri tamamlandı. Turgutreis ve civarındaki kanalizasyon sorununu çözecek projemiz turizm sezonun kapanması ile daha hızlı ilerleyecek ve Bodrum’un bir sorununu daha geride bırakmış olacağız. Bodrumumuza müjdesini verdiğimiz kanalizasyon, Bodrum’un en büyük arıtma tesisi ve bakanlığımızla imzaladığımız anlaşma ile Bodrum tarihinin en büyük altyapı yatırımlarını güzel ilçemize kazandırmış olacağız" dedi.