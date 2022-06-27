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Bodrum Kalesi’nde Türk Sanat Müziği rüzgarı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Turgutreis Kültür ve Sanat Derneği Aspat Türk Müziği Topluluğu tarafından sanat müziği konseri düzenlendi.

MUĞLA 27.06.2022, 10:22
Bodrum Kalesi’nde Türk Sanat Müziği rüzgarı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Turgutreis Kültür ve Sanat Derneği Aspat Türk Müziği Topluluğu tarafından sanat müziği konseri düzenlendi.

Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde düzenlenen yaz konserine Bodrumlu ve Bodrum’da yaşayan birçok sanatsever yoğun ilgi gösterdi. Zuhal Baştopçu’nun sunuculuğunu, Mustafa Köker’in de şefliğini yaptığı konsere ayrıca konuk sanatçı Çiğdem Gürdal da eşlik etti. Nostalji rüzgarının estiği konserde, Kürdili ve Nihavend makamında eserler seslendirildi. Konser sonrası sanatseverler, topluluğu ayakta alkışladı.

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