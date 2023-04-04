Bodrum Institute Arama Konferansı gerçekleşti

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası’nın destekleriyle başta Türkiye olmak üzere dünyanın farklı üniversitelerinden bir araya gelen akademisyenlerin kurduğu Bodrum Institute tarafından stratejik planının şekilleneceği Arama Konferansı gerçekleştirildi.

Haziran 2022’de faaliyetlerine başlayan Bodrum Institute Arama Konferansının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da daha önce hayata geçirilmemiş bir projenin hayata geçirildiğini belirterek, “Biz de bu projeye belediye olarak tüm desteğimizi sağlıyoruz. Özellikle ülkemizin ve Bodrum’un ihtiyacı olan yeni fikirlerin, yeni projelerin üretilmesi ve hayata geçirilmesi. Ülkemizin ihtiyacı olan bu. Özellikle akademik çevrelerin bu işlerde olması, bizlere rehberlik etmesi çok önemli" dedi.

Kuruluş aşamasından itibaren önemli çalışmalara imza atacağına inandığı Bodrum Enstitüsü’nün perspektif bir çalışma yürüttüğünü sözlerine ekleyen Başkan Aras, “Yurt dışından öğrenciler getiriliyor, Bodrum’un tanıtımına katkı sağlanıyor, bilimsel çalışmalar yapılıyor, uluslararası ilişkilerle ilgili burada fikirler gelişiyor. Bodrum biliyorsunuz, Türkiye’de ve dünyada çok tanınan ve ziyaret edilen bir yer" diye konuştu.

Bodrum Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleşen konferansa Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kuleli, eski Bodrum Kaymakamlarından emekli Vali Cumhur Güven Taşbaşı, Bodrum Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya, Bodrum Institute yönetimi, akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı.