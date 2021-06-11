Bodrum İlçe Stadı’nın zemini doğal çim oluyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bodrumspor’un maçlarını oynadığı ilçe stadının zemini doğal çim haline getiriliyor.

2. Lig ekiplerinden Bodrumspor’un maçlarını oynadığı Bodrum İlçe Stadı’nın zemini suni çimden doğal çime dönüştürülüyor. Kaldırılan suni çimler, Gümbet Dolgu Alanı’ndaki altyapı sporcularının kullandığı kulübe ait sahaya döşeniyor. Mayıs ayında başlatılan yenileme çalışmalarında büyük aşama kaydedildi. Çim ekimine uygun hale getirilen zemine bugün törenle çim ekimi yapıldı. Törene; Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Kaya, kulüp başkanı Rıza Karakaya ve Bodrumspor’un büyük hissedarı iş insanı Fikret Öztürk katıldı.

Törende basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fikret Öztürk, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda milli takıma başarılar dileyerek şunları dile getirdi: “İnşallah Türk Milli Takımı güzel yerlerde olur. Bu sahada yetişecek gençlerimizden milli takımda oynayacak gençler çıkması büyük umudumuz, büyük beklentimiz. Sahamızın öncelikle ülkemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Çim sahada en güzel skorları, en güzel sonuçları alırız umuduyla çalışan arkadaşların eline sağlık. Takımımıza başarılar diliyoruz.”

Yeni sezon için transferler yaptıklarını söyleyen Öztürk, “Transferlerimizi yaptık. İnşallah sezon açıldığı zaman görürsünüz" şeklinde konuştu.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Kaya, Fikret Öztürk’e Bodrumspor’a yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Doğal çimin Bodrumspor’un gelecekteki başarılarına vesile olmasını dileyen Kaya, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda milli takıma başarılar diledi.