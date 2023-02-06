Bodrum halkı depremzedeler için seferber oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Afet Yardım Toplama Ana Merkezi olarak belirlenen Herodot Kültür Merkezi’nde depremzedeler için ihtiyaç malzemeleri toplanıyor. Depremzedeler için seferber olan Bodrumluların, önemli miktarda malzemeyi kısa sürede topladığı görüldü.

Bodrum’dan deprem bölgesine gönderilecek malzemeler, Afet Yardım Toplama Ana Merkezi olarak belirlenen ve 24 saat açık kalacak Herodot Kültür Merkezi’nde toplanıyor. Ayrıca Akçaalan Mahallesi Düğün Salonu, Mumcular Merkez Cumhuriyet Meydanı Belediye Ek Hizmet Binası ve Yalıkavak Fen İşleri Ek Hizmet Binası’nda yardım toplama noktaları oluşturuldu.

Deprem bölgesine ulaştırılacak ihtiyaç listesinde çadır, battaniye, kışlık kıyafet, (kaban, bere, eldiven, kazak, bot, polar vb.) bebek bezi, bebek maması, kadın hijyen paketi, bebek ana kucağı, yağmurluk, hasta yatağı, hasta bezi, engelli sandalyesi, tüplü ısıtıcı, kuru gıda malzemeleri bulunuyor.

Bodrum Kaymakamlığı ve Belediye koordinasyonunda yürütülen yardım organizasyonu ile toplanacak malzemeler kayıt altına alınarak tasnif edildikten sonra Muğla AFAD İl Başkanlığı vasıtasıyla afet bölgesine ulaştırılacak.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar’ın izinli olması dolayısıyla yerine vekalet eden Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları dile getirdi; “Ulusumuzun en acı günlerinden birini yaşıyoruz. Tüm ülkemizde olduğu gibi Bodrumumuzun güzel insanlarının katkılarıyla deprem bölgelerine gönderilmek üzere Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde malzeme yardımlarını kabul ediyoruz. Ben tüm ülkemize, özellikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bodrum halkına da destekleri için teşekkür ediyorum”

Çok acı bir güne uyandıklarını dile getiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şu ifadelere yer verdi;

“İlk olarak Bodrum’dan bölgeye AKUT, Muğla 911 ve Mahalle Afet Gönüllüleri’ni sevk ettik ve onlara araç gereç sağladık. Burada ihtiyaç olarak bildirilen malzemeleri topluyoruz. Biz Kızılay, AFAD ve kaymakamlığımız ile koordineli şekilde bu işleri yürütüyoruz. Ben bütün Bodrum halkına hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de milletçe el ele vererek yardımları yapıyorlar. Bodrum’dan hem iş insanları hem de şirketler, iş makineleri, kamyonlar ve diğer ihtiyaçları bölgeye göndermek için geliyorlar, başvuruyorlar. Biz yine bunları da AFAD vasıtasıyla bölgeye sevk edeceğiz. Çünkü en büyük sıkıntı o bölgedeki gereksiz trafik. Bunu önlemek için tek elden yönetimi önemsiyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu zor günleri atlatırız. Devletimiz çok büyüktür, milletimiz çok büyüktür. Zor günlere alışkındır. Kısa bir zaman içerisinde bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Orada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum”

Yarın deprem bölgesine gideceğini dile getiren Aras, “Yerinde tespit yapacağım ve ihtiyaçları yönlendirmeye çalışacağım" dedi.