Bodrum Halk Süt’ün dağıtımı sürüyor

Bodrum Belediyesi, “Bodrum Halk Süt Projesi” ile 2 ile 5 yaş arasındaki ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz süt dağıtımına devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından uzun ömürlü pastörize edilmiş 1 litrelik sütler, ihtiyaç sahiplerine koliler halinde teslim ediliyor. Dağıtımlar, bir çocuğun iki aylık sütünü karşılayacak şekilde gerçekleştiriliyor.

Ekipler, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın selamını ileterek teslim ettikleri sütlerin kullanma talimatını anlatırken vatandaşların istek ve taleplerini de sordu. Bodrum Halk Sütü çok beğenen ve çocukları için kapılarına kadar gelen süt dağıtımından memnun kalan vatandaşlar, Başkan Aras’a teşekkürlerini iletti.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nde Gıda Mühendisi olarak görev yapan ve halk süt dağıtımının planlamasını gerçekleştiren Müzeyyen Meriç Özçelik, “Saha içinde çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çocukların sağlıklı gıdaya ulaşması en temel hakkı. Onları halk sütle buluşturabilmek bizleri mutlu ediyor.” dedi.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nden sorumlu Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, “Bodrum Belediyesi olarak Sayın Başkanımız Ahmet Aras’ın önderliğinde 2 yıldır, Bodrum Halk Süt Projemizi gerçekleştiriyoruz. Bodrum Yarımadası içerisindeki ihtiyaç sahibi 2-5 yaş arası bin 90 çocuğumuza haftalık 1 litre sütünü temin ederek Tarımsal Hizmetler Müdürlüğündeki görevli arkadaşlarımız vasıtasıyla dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın muhtarlıklar aracılığıyla başvurularını gerçekleştirmesinin ardından Sosyal Hizmetlerin tespiti sonucunda belediyemiz, bu ailelerimize süt teminini sağlıyor.” diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Gerçekleştirmiş olduğumuz projelerin en önemlilerinden biri olarak gördüğümüz Bodrum Halk Süt Projesi ile çocuklarımızın gelişimi için ihtiyacı olan sütü onlara ulaştırıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Çocuklarımızla ilgili her proje bizim için çok kıymetli. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüze ve bu projenin yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

2-5 yaş arası ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılan Bodrum Halk Süt, Bodrum’un tüm mahallelerinde planlı bir şekilde dağıtılacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, mahalle muhtarlarına başvurarak süt talebinde bulunabilecek.