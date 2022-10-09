Bodrum ekibi, Danimarkalı rakibine son 15 dakikada yenildi

Yalıkavak Spor Kadın Hentbol Takımı, bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk maçında Danimarka ekibi Nykbing Falster HK ile evinde oynadı. Temsilcimiz, rakibine 21-29 yenilerek turu zora soktu.

Europe Handball Federation (EHF) Kadınlar Avrupa Ligi 2022-2023 Sezonu 2. Eleme turu ilk maçında Yalıkavakspor, Danimarka takımlarından Nykbing Falster HK ile Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda karşılaştı.

Karşılaşmayı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Spor Müdürü Oktay Dumruk ile çok sayıda sporsever izledi.

Maça hızlı başlayan konuk takım, ilk devrenin ortalarında 4 farklı üstünlüğü yakaladı. Oyundan kopmayan Yalıkavakspor, devre arasına girerken son saniye golüyle skoru 15 - 15’e getirdi.

İkinci devrede ilk yarısı iki takımın karşılıklı golleri ile geçti. Devrenin yarısında 20 -19 öne geçen Bodrum ekibi, bu dakikadan sonra rakibinin gollerine engel olamadı. Konuk takım müsabakayı 21 - 29 yenerek haftaya oynanacak rövanş maçı için avantaj yakaladı.