Bodrum derbisinde gülen taraf Bodrum’un İncileri oldu

Kadınlar Voleybol 2’inci Lig 7’inci Grup’ta mücadele Bodrum Belediye Bodrumspor Coenda Medikal kendi evinde konuk ettiği Bodrum Doğuşsporu 3-0 mağlup etti. Bodrum’un incileri ligde 6’ıncı galibiyetlerini alarak adını altın harflerle tarihe yazdırdı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2’inci Lig 7’inci Grup’ta mücadele eden B.B. Bodrumspor Coenda Medical ligin 6’ıncı haftasında Bodrum temsilcilerinden Bodrum Doğuşspor karşılaştı. Bodrum derbisinde, 25-18, 25-10 ve 25-19 olmak üzere gülen taraf 3-0’lık skorla B.B. Bodrumspor Coenda Medical oldu. Bodrum’un İncileri ligde 6’da 6 yaparak puanını 18’e çıkardı ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı. Öte yandan, karşılaşma öncesi her iki takımda ‘Kadına El Kalkamaz’ pankartı açarak kadına şiddete karşı farkındalık oluşturdu.