Bodrum-Datça feribot seferlerine yoğun ilgi
BODRUM-DATÇA ARASINDAKİ MESAFEYİ KISALTAN FERİBOT SEFERLERİNE VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün denetim ve kontrolünde bulunan, Bodrum Feribot İşl. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilen Bodrum-Datça Feribot seferleri yoğun ilgi görüyor. Feribotlarla 1 Ocak 2020 ile 25 Ağustos 2020 tarihlerinde arasında 38 bin 165 yolcu ve 9 bin 702 araç taşındı. Feribotlar Bodrum-Datça arası 510 sefer gerçekleştirdi.
Koronavirüs salgını dolayısıyla 23 Mart 2020 tarihinde iptal edilen Bodrum-Datça feribot seferleri 28 Mayıs 2020 tarihinde yeniden başlamıştı. Yeni normalleşme sürecinde Bodrum-Datça arası günde 2 sefer düzenleniyordu. Yolcuların araçlı seyahate yönelmesi ve taleplerin artmasıyla birlikte feribot seferleri 4’e çıkartıldı. Vatandaşların yoğun talebi karşısında daha önce günde 2 sefere çıkarılan feribot seferleri yine yolcuların talebi üzerine 4’e çıkartıldı. Sefer saatleri karşılıklı olarak her gün 09:00-12:00-15:00 ve 18:00 şeklinde düzenlendi.
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