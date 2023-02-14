Bodrum-Datça arası fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Bodrum-Datça arasında Çarşamba sabah saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Yapılan açıklamada, “Son meteorolojik değerlendirmelere göre; rüzgarın yarın (Çarşamba) sabah ilk saatlerden itibaren, kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50/75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Perşembe günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.