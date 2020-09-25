Bodrum Dağbelen’in su sorunu çözülüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçedeki tüm mahallelerde kullanım ömrünü doldurmuş içme suyu hatlarını yeniliyor. Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, bir yandan da içme suyu hattı olmayan mahallelere yeni içme suyu hatları çekerken, Bodrum Dağbelen Mahallesi’nde su kesintilerinin önüne geçmek için 3 Bin 400 metre uzunluğunda terfi ve şebeke hattı çalışmalarını sürdürüyor.

Dağbelen Mahallesi’nde MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden hat çalışmalarını yerinde takip eden Dağbelen Mahallesi Muhtarı Volkan Kara, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kara, “2014 yılından bu yana Dağbelen Mahallesi muhtarlığını yapıyorum. Mahallemiz daha önceki yıllarda su sorunları yaşıyordu. Ancak Muğla Büyükşehir Belediyesi bizi hiçbir zaman susuz bırakmadı. Tanker takviyesi yaptı. Bu proje ile Dağbelen bundan sonraki süreçte susuz kalmasının önüne geçilecek. Mahallemde yürütülen bu çalışmalarından dolayı mahalle sakinlerim adına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Osman Gürün’e teşekkür ederim” dedi.