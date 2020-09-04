Bodrum Caz Festivali büyülüyor
BODRUM’DA CAZ DERNEĞİ TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BODRUM BELEDİYESİ KATKILARI İLE GERÇEKLEŞEN CAZ FESTİVALİ İZLEYİCİLERİ BÜYÜLÜYOR.
Bodrum’da Caz Derneği tarafından organize edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi katkıları ile gerçekleşen Caz Festivali izleyicileri büyülüyor.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bodrum Caz Festivali Bodrum’da yoğun ilgi görüyor. Festivalin bu yılki teması Sadece İkimiz / Just the Two of Us olarak belirlendi. Festivalin açılış konseri Şef Münif Akalan yönetiminde ve Şenay Lambaoğlu’nun solistliğinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası tarafından Bodrum Kalesi’nde gerçekleştirildi.
Bodrum’da Caz Derneği tarafından organize edilen T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi katkıları ile gerçekleşen Caz Festivali izleyicileri büyülüyor. Caz Festivalinde 04 Eylül 2020 Hülya Sezgün - Murat Arkan Dibeklihan, Barbaros - Tuluğ Tırpan Dibeklihan 05 Eylül 2020 Anjelika Akbar - Hakan Aysev, Mutlu Aşk Şarkıları Bodrum Kalesi 08 Eylül 2020 İlgen Küçükseller - Murat Arkan Dibeklihan, Maya Belsitzman - Matan Ephrat, Dijital Konser Dibeklihan’da sahne alacak.
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