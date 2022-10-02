Bodrum bir kez daha top 100 sertifikasına layık görüldü

Muğla’nın Bodrum ilçesi “Green Destinations Quality Coast 2022 & Future of Tourism Summit In Athens” ödül töreninde, "TOP 100" sertifikasına layık görüldü.

26-29 Eylül tarihleri arasında Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştirilen “Green Destinations Quality Coast 2022” ödül törenine Green Destination Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Tuncay Kuleli, Green Destination Denetçisi Dr. Şeyma Bayazıt ile Bodrum Belediyesi Sürdürülebilirlik Koordinatörü Selcan Önal katıldı. Bodrum Belediyesi, “TOP100 Stories” programında; “Akıllı Atık Toplama ve İzleme Kentsel Temizlik Yönetim Sistemi” isimli iyi uygulama hikâyeleriyle 2022 yılı TOP 100 sertifikasına layık görüldü. Bodrum Belediyesi Sürdürülebilirlik Bürosu tarafından Bitez destinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarla 2020 ve 2021 TOP 100 İyi Uygulama Hikâyesi Sertifikalarını alan Bodrum, GSTC standartlarına göre denetlendiğini gösteren Quality Coast Verified (Kaliteli Kıyı) sertifikası ile sertifikalanmış bulunuyor.

Green Destinations çerçevesinde Bitez destinasyonunda ve Bodrum genelinde yürütülen çalışmalarla bir kez daha “TOP 100” içinde yer alıyor olmanın çok değerli olduğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras; “Sürdürülebilir bir doğa, sürdürülebilir bir turizm için sürdürülebilir bir Bodrum hedefliyoruz. İklim değişikliklerinin etkisini en az şekilde hissedebilmek, karbon emisyonunu en alt seviyelere indirebilmek için yurt içinde ve yurt dışında çalışmalara katılıp projeler geliştiriyoruz” dedi.