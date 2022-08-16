Bodrum Belediyesi’nin yaz kursları devam ediyor

Bodrum Belediyesi’nin çocuklara yönelik hazırlamış olduğu ücretsiz yaz kursları, yoğun bir katılımla devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçenin farklı noktalarında çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Bodrum Belediyesi, çocukların kişisel gelişimine yön vermek amacıyla kurslar düzenliyor. Satranç, halkoyunları, gitar, seramik, drama ve futbol kurslarının yer aldığı eğitimler, çocukların yaz tatillerini de doğru değerlendirmelerini sağlıyor.

Kayıtların sona ermesiyle geçtiğimiz haftalarda başlayan gitar ve futbol kursunun yanı sıra kişisel becerilerine yönelik birçok kurs açan Bodrum Belediyesi, yaz boyunca çocukların eğlenerek öğrenmesi için planlamalar yapıyor. Belediye bünyesinde açılan mevcut kurslara yaklaşık 200 çocuk katılıyor. Alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen kurslarda çocuklar, aktif öğrenme yöntemiyle doğru bilgiye ulaşıyor. Ders boyunca görev ve aktivitelerin tamamlanması için gerekli becerileri kazanma ya da geliştirme yönünde çalışmaların gerçekleştirildiği yaz kursları, çocukların yaz tatillerini olumlu değerlendirmeleri için bir alternatif oluşturuyor.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan, çocukların eğlenerek öğrenecekleri, kendilerine sporda ve sanatta bir yol haritası çizebilecekleri kurslar, yaz tatili süresince devam edecek.